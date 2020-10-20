اعتماد 2275 قرضا زراعيا بقيمة 2.68 مليار ريال خلال 9 أشهر

أعلن صندوق التنمية الزراعية إجمالي حجم التمويل الذي تمت الموافقة عليه منذ بداية العام الجاري 2020 حتى نهاية الربع الثالث، بقيمة إجمالية بلغت 2688 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي عدد القروض 2275 قرضا.وتضمنت موافقات الصندوق قروضا تنموية وصلت إلى 2183 قرضا، وعدد 43 قرضا لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و17 قرضا لقطاع الدواجن، و13 قرضا للبيوت المحمية المكيفة، وخمسة قروض لمشاريع أخرى متنوعة.بينما بلغت القروض الموافق عليها لدعم استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي 11 قرضا، إضافة إلى قرضين للاستزراع المائي، وقرض واحد للاستثمار الزراعي في الخارج. ويأتي اعتماد هذه القروض ضمن مبادرات ومنتجات التمويل المتنوعة التي يقدمها الصندوق بهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي، وضمان دوره الحيوي في تمويل ودعم القطاع الزراعي في المملكة، وتأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، وهو ما يساعد على زيادة الإنتاج والتشغيل بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية.والصندوق انطلاقا من رؤية المملكة 2030، يعمل على مواكبة الاستراتيجية الزراعية التي تركز على التنمية الريفية الزراعية المستدامة حسب الميز النسبية للمناطق والأمن الغذائي، إضافة إلى تشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.إلى ذلك، بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني، التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد "الفرع"، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 13.47 مليون ريال بحساباتهم البنكية وذلك لـ44 مزارعا، وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ 400,09 مليون ريال لـ1437 مزارعا بكمية 344045 طنا، كما سيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.وبدأت المؤسسة العامة للحبوب في تسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي بدءا من 19 / 8 / 1441، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء يتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، القاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمسة أعوام وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويا.