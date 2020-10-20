الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل تجدد آمال اللقاح واتفاق التحفيز المالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة عند الافتتاح أمس بفضل الآمال حيال توافر لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام، بينما تشجع المستثمرون أيضا بمؤشرات على إمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق في واشنطن بشأن حزمة مالية.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 27.24 نقطة بما يعادل 0.10 في المائة ليصل إلى 28633.55 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.85 نقطة أو 0.28 في المائة، مسجلا 3493.66 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 60.78 نقطة أو 0.52 في المائة إلى 11732.34 نقطة.من جهة أخرى، أغلقت سوق الأسهم الأوروبية منخفضة أمس إذ أثارت زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا احتمال المزيد من القيود الاقتصادية وهو ما غطى على تفاؤل بشأن علامات على تقدم نحو اتفاق للتجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وآمال بتحفيز مالي في الولايات المتحدة.وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.3 في المائة. وكانت المعنويات قد تعززت في التعاملات الصباحية بفضل علامات على أن اتفاقا في واشنطن بشأن حزمة تحفيزية قد يتم الوصول إليه قريبا.ومن بين المؤشرات الرئيسة في أوروبا، هبط مؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني 0.6 في المائة بينما تراجع مؤشر داكس الألماني 0.4 في المائة وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.13 في المائة.وجاءت أسهم شركة نوكيا في مقدمة الرابحين وسجلت أفضل جلسة لها في أكثر من شهرين بعد أن اختارتها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" لبناء شبكة الاتصالات الخلوية الأولى على القمر.وهبطت أسهم شركة معدات الدفاع السويدية ساب 14.3 في المائة بعد أن أعلنت عن هبوط في أرباحها للربع الثالث ولم تتمكن من تأكيد توقعاتها المالية السابقة للعام بكامله.وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس، مقتدية بمكاسب العقود الأمريكية الآجلة في المعاملات الآسيوية، بفضل آمال التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج أمريكي لتخفيف الأضرار الاقتصادية من فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسة.وارتفع مؤشر نيكاي القياسي 1.11 في المائة عند الإغلاق إلى 23671.13 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25 في المائة إلى 1637.98 نقطة. وسجل المؤشران أكبر صعود يومي في أسبوعين. وارتفعت جميع مؤشرات قطاعات البورصة الـ33، وسجلت قطاعات الشحن ومنتجات المطاط والحديد والصلب أكبر المكاسب.وارتفع سهم "توهو" 4.47 في المائة عقب تسجيل أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) في وقت سابق من الجلسة بعدما رفعت شركة الأفلام والترفيه توقعاتها لصافي الربح.وصعد سهم "توشيبا" 2.55 في المائة بعد إعلانها استهداف إيرادات بثلاثة مليارات دولار من أنشطتها للتشفير الكمي بحلول 2030.