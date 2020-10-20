171 % ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة في "معروف" منذ بداية العام

أفصحت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة أن عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة "معروف " منذ بداية العام الجاري إلى الربع الثالث بلغ 36447 متجرا إلكترونيا.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتاجر خلال الفترة 171 في المائة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغت عدد المتاجر المرخصة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 13445 متجرا.

وأوضحت أن مجمل عدد المتاجر المسجلة في منصة "معروف" بلغ نحو 83 ألف متجر إلكتروني، في أنشطة مختلفة وخدمات متعددة، من أبرزها المخبوزات، المطابخ ، مستلزمات المرأة، تصميم، طباعة، وخدمات أكاديمية، وتخطيط المناسبات والحفلات، والحلول الإلكترونية.

وأشارت إلى أن منصة معروف امتازت عن باقي المتاجر بأن التسجيل بها عن طريق "أبشر"، ما يعني الموثوقية ووجود مرجعية للمنصة، الذي من شأنه دفع الجميع للتسجيل في المنصة.

وفي هذا الإطار، قال مؤيد السالم مختص في التجارة الإلكترونية، إن المتاجر الإلكترونية، هي مستقبل التجارة والاستثمار، وإلى حد كبير ستحيل المتاجر التقليدية إلى التقاعد، مبينا أن المتاجرالإلكترونية أصبحت واقعا لا بد من الانسجام معه.

وأوضح السالم، أن جائحة كورونا سرعت من انتشار المتاجر الإلكترونية، بل إن هناك كثيرا من المتاجر فتحت متاجر إلكترونية، كبديل تجاري.

وأشار إلى أن المتاجر الإلكترونية تعمل وبشكل غير مباشر على توسيع دائرة التسوق لتصل لأكثر عدد من الجمهور والعملاء بمختلف المناطق، وهو ما يعد من أهم إيجابياتها، كما تعمل على توفير المصاريف التشغيلية من إيجار وتكلفة عمالة، ما يرفع الهامش الربحي وترفع من المنافسة وجودة المنتجات بين المتاجر الإلكترونية.

واتفق محمد الحازمي، مع السالم في أن جائحة كورونا وسعت دائرة التسوق الإلكتروني، وعملت على انتشاره 100 في المائة، خاصة في الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى.

وأشار الحازمي، إلى أن منصة "معروف" لم تكن معروفة لدى الجميع، لكن الآن تعددت المتاجر الإلكترونية، وأصبحت مصدر ثقة للمتاجر المسجلة بمنصة "معروف".