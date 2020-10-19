وزير الاقتصاد البرازيلي يؤكد تمسك بلاده باستكمال الإصلاحات

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جوديز في مداخلة عبر الإنترنت خلال "قمة الاتصال الأمريكية البرازيلية 2020-" إن البرازيل ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية حتى نهايتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إن البرازيل لا تستطيع تحويل الإنفاق المؤقت الحالي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إنفاق دائم".

وقال الوزير إن الحكومة ليست نادمة على مستوى الإنفاق العام المرتفع خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنها تعتزم خفض معدل الدين العام خلال .2021 ويحظى وزير الاقتصاد بدعم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في خطة الإصلاح الاقتصادي، بحسب "الألمانية".

في الوقت نفسه يتوقع جوديز انكماش الاقتصاد البرازيلي بمعدل 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.