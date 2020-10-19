الأسهم السعودية تتراجع 13 نقطة مع تدني النزعة المضاربية .. والسيولة عند 9.1 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية أمس، لتغلق عند 8547 نقطة فاقدة 13 نقطة بنحو 0.15 في المائة. بينما انخفض مؤشر "إم اتي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بأقل من نقطة ليغلق عند 1135 نقطة. وتراجع نشاط السوق، حيث انخفضت السيولة بنحو 130 مليون لتسجل 9.1 مليار ريال وهي الأقل منذ آب (أغسطس) الماضي. وأظهرت تداولات أمس تراجعا في النزعة المضاربية، حيث ارتفعت شركة وحيدة بالنسبة القصوى وتوزعت السيولة على قطاعات أكثر على خلاف معظم الجلسات السابقة، حيث كانت أكثر السيولة تتركز في قطاعين أو ثلاثة. ولم تستطع السوق أن تغلق فوق مستويات 8600 نقطة إلا جلسة واحدة ثم تعرضت لضغوط بيعية أبقت السوق دون تلك المستويات، وتراجع نشاط السوق يظهر ضعفا في الاتجاه الصاعد واستمراره سيؤثر سلبا في شهية المخاطرة وإقبال المتعاملين، ما يدفعهم لتفضيل جني الأرباح، وأصبحت العودة فوق مستويات 8600 يتطلب عودة نشاط السوق بمحفزات إيجابية.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8566 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 0.35 في المائة ليصل إلى 8531 نقطة، بينما أعلى نقطة عند 8581 نقطة رابحا 0.24 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 8547 نقطة فاقدا 13 نقطة بنحو 0.22 في المائة. وتراجعت السيولة 1.4 في المائة بنحو 130 مليون ريال لتصل إلى 9.1 مليار ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 38 مليون سهم لتصل إلى 377 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 5 في المائة بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 369 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 5.7 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 1.5 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 1.15 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1.12 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 10 في المائة بقيمة 891 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 10 في المائة بقيمة 885 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الكابلات" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 29.25 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنحو 7 في المائة ليغلق عند 393 ريالا، وحل ثالثا "مسك" بنحو 6.87 في المائة ليغلق عند 16.48 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "تعليم ريت" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 13.04 ريال، يليه "كيمانول" بنحو 5.9 في المائة ليغلق عند 11.34 ريال، وحل ثالثا "زين السعودية" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 13.76 ريال.

وكان الأعلى تداولا "كهرباء السعودية" بقيمة 434 مليون ريال، يليه "الكابلات السعودية" بقيمة 396 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 259 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية