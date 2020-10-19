البرازيل تلغي مؤقتا الرسوم على واردات فول الصويا والذرة

أعلنت وزارة الاقتصاد البرازيلية اليوم إلغاء الرسوم المفروضة على فول الصويا ومنتجاته حتى 31 يناير المقبل، وإلغاء الرسوم المفروضة على واردات الذرة حتى 31 مارس المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مربيي الخنازير والدواجن طالبوا بإلغاء الرسوم على استيراد الذرة وفول الصويا بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية.

وكانت أسعار الجملة للأعلاف في البرازيل قد ارتفعت إلى مستوى قياسي بعد زيادتها بنسبة 69 في المئة خلال 12 شهرا، في حين ارتفعت أسعار فول الصويا في ميناء باراناجوا بنسبة 77 في المئة خلال الفترة نفسها.