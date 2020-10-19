ضغوط كورونا تشتد على الخطوط القطرية.. تعطل استخدام طائرات إيه 380 عدة سنوات

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن من المرجح عدم استخدام الطائرات العشر التي تملكها الشركة من طراز إيرباص إيه 380 لعدة سنوات بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا على الطلب.

وبحسب (رويترز) أبلغ أكبر الباكر مؤتمرا عبر الإنترنت: "لا نتوقع أن نستخدم طائراتنا من نوع إيه 380 للعامين القادمين على الأقل."