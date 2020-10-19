"تاسي" يغلق دون مستوى 8550 نقطة وسط تراجع للسيولة للجلسة الخامسة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع طفيف إلا أن المؤشر العام أغلق دون مستوى 8550 نقطة، وسط استمرار تراجع السيولة للجلسة الخامسة على التوالي.

وسجلت السيولة أدنى مستوى لها منذ نهاية أغسطس الماضي، حيث سجلت للجلسة الثاني تداولات دون مستوى 10 مليار ريال، حيث تستمر السيولة في التراجع منذ 13 أكتوبر الماضي.

وحول أداء الأسهم القيادية في السوق، تراجعت أسهم البنك الأهلي 1.4 في المائة ثم أرامكو السعودية 0.6 في المائة كذلك تراجع البنك السعودي الفرنسي 1.4 في المائة كأثر الأسهم تأثير على المؤشر اليوم.

قابل ذلك صعود أسهم كهرباء السعودية 6.3 في المائة ونحو 1 في المائة لأسهم "اس تي سي" وكذلك 2.7 في المائة لأسهم موبايلي.

وحول القطاعات، فقد تصدر قطاع المرافق العامة المكاسب بعد صعوده 5.7 في المائة، تلاه قطاع إنتاج الأغذية 1.2 في المائة، في حين تصدر قطاع الصناديق العقارية "ريت" التراجعات نحو 1.5 في المائة، تلاه قطاع التأمين بتراجع 1.1 في المائة.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8547 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 13 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 9.1 مليار ريال، وسط تداول 377.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 369.7 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم شركة الكابلات بالحد الأعلى، تلاه أنعام القابضة 7 في المائة، ثم مسك بمكاسب 6.9 في المائة، وذلك من بين 44 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 148 شركة، تصدرها وحدات تعليم "ريت" بنحو 6 في المائة، ثم كيمانول 5.9 في المائة، بالإضافة إلى أسهم زين السعودية المتراجعة 4.8 في المائة، في حين تراجعت حقوق زين المتداولة اليوم بنحو 17.7 في المائة.