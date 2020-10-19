كأس العرب .. الشباب والاتحاد يتواجهان في الرياض 2 ديسمبر وجدة 4 يناير

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال إقامة مباراتي نصف النهائي بين الاتحاد والشباب السعوديين يومي الأربعاء 2 ديسمبر للذهاب في الرياض والاثنين 4 يناير للإياب في جدة.

وكان فريق الإسماعيلي على فريق الرجاء في ذهاب الدور نصف النهائي الذي أقيم في الإسماعيلية بهدف دون رد إذ تتبقى مباراة الإياب بينهما التي ستقام في الدار البيضاء ويحدد موعدها لاحقا.

يذكر أن منافسات البطولة توقفت خلال الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار حرص الاتحاد العربي لكرة القدم على سلامة كافة عناصر الأندية المشاركة.