صادرات النفط السعودية بلغت 6.99 مليون برميل يوميا خلال أغسطس

أظهرت بيانات اليوم أن صادرات النفط والمنتجات النفطية السعودية بلغت 6.99 مليون برميل يوميا في شهر أغسطس.

وبحسب "رويترز" زاد الحرق المباشر للخام في المملكة 57 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى 702 ألف برميل يوميا.

بينما أشارت إلى نمو إنتاج الخام السعودي 0.505 مليون برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق إلى 8.984 مليون برميل يوميا في أغسطس.