"المراكز العربية" تدشن أكبر دار للسينما في السعودية

أعلنت شركة المراكز العربية أن تعلن عن نجاحها في افتتاح أكبر دار للسينما في المملكة العربية السعودية بمركزها التجاري "الظهران مول" يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2020م. وتضم هذه الدار 18 شاشة سينمائية بطاقة استيعابية 2,368 مقعدًا على مساحة تبلغ 9,663 مترًا مربعًا من إجمالي المساحات القابلة للتأجير بالظهران مول. وسوف يتم تشغيل هذه الدار بواقع 50% من طاقته الاستيعابية حتى إشعار آخر، بما يتوافق مع تدابير الصحة والسلامة التي تتبناها الشركة، علمًا بأنه يتم تحفيز الزوار على شراء تذاكرهم من خلال أحد ماكينات صرف التذاكر الآلية الخمس التابعة للدار.