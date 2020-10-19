"المراكز العربية" تدشن أكبر دار للسينما في السعودية

أعلنت شركة المراكز العربية أن تعلن عن نجاحها في افتتاح أكبر دار للسينما في المملكة العربية السعودية بمركزها التجاري "الظهران مول" يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2020م. وتضم هذه الدار 18 شاشة سينمائية بطاقة استيعابية 2,368 مقعدًا على مساحة تبلغ 9,663 مترًا مربعًا من إجمالي المساحات القابلة للتأجير بالظهران مول. وسوف يتم تشغيل هذه الدار بواقع 50% من طاقته الاستيعابية حتى إشعار آخر، بما يتوافق مع تدابير الصحة والسلامة التي تتبناها الشركة، علمًا بأنه يتم تحفيز الزوار على شراء تذاكرهم من خلال أحد ماكينات صرف التذاكر الآلية الخمس التابعة للدار.
أخبار الشركات- محلية
- "أرامكو": انتهاء فترة استحقاق الأسهم المجانية.. وسيتم نقلها إلى المحافظ خلال 75 يوم
- "ارامكو" توزع 70 مليار ريال أرباح للربع الأول.. والصرف 18 يونيو
- بدء إكتتاب "الأفراد" في شركة عطاء التعليمية اليوم
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- بسبب خسارة 71 % من رأس المال.. مجلس إدارة "مجموعة السريع" يوصي بحل الشركة قبل أجلها أو إعادة الهيكلة
- "الكهرباء" ترسي مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي على تحالفين بقيمة 9.5 مليار ريال
- "تداول": إجازة عيد الفطر تبدأ الخميس 21 مايو.. ويستأنف العمل يوم 31
- هيئة السوق توفق على طرح 30% من أسهم "ذيب لتأجير السيارات" للإكتتاب العام
- "أرامكو": نتائج الربع الثالث وإعلان توزيع الأرباح يوم 3 نوفمبر
- غدا بدء اكتتاب الأفراد في "مجموعة الحبيب" على 5.25 مليون سهم
أضف تعليق