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أحداث في صور

محاولة للصيد

رجل يحاول الصيد في مياه الفيضانات التي غمرت ضواحي العاصمة الكمبودية بنوم بنه. «الفرنسية »

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