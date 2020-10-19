تباين أداء البورصات الخليجية .. ومبيعات الأجانب والعرب تهبط بالأسهم المصرية

شهدت جلسة أمس، تعاملات متباينة في معظم البورصات الخليجية، بينما انخفضت سوق الأسهم المصرية بضغط مبيعات العرب والأجانب. وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر دبي الرئيس 0.6 في المائة إلى 2181 نقطة، بفعل تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 في المائة، في حين فقد سهم "أرامكس للوجستيات" 1.8 في المائة. وتراجع سهم شركة إعمار العقارية 0.02 في المائة، وسهم شركة دبي للاستثمار 0.01 في المائة.وفقد مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة إلى 4547 نقطة، متضررا من انخفاض بنك أبوظبي التجاري 1.4 في المائة، وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.2 في المائة. وانخفض سهم شركة دانة غاز 0.71 في المائة، وسهم مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" 0.24 في المائة.وفقد مؤشر البحرين 0.1 في المائة، ليسجل 1477 نقطة. وهبط قطاع البنوك التجارية بنحو 0.11 في المائة، وقطاع الاستثمار بنحو 0.08 في المائة، بينما ارتفع قطاع الخدمات بنحو 0.10 في المائة، فيما استقر دون تغيير في تداولاته قطاع الصناعة.وارتفع مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 3602 نقطة. ودعم المؤشر ارتفاع قطاع الخدمات وحيدا، بنحو 0.63 في المائة، مع صدارة سهم "الجزيرة للخدمات" الرابحين بنحو 5.59 في المائة، وارتفاع "إس إم إن باور" 5.13 في المائة.ونزل مؤشر الكويت 1 في المائة إلى 6315 نقطة. وارتفعت التداولات، حيث سجلت السيولة 50 مليون دينار، مقابل 47 مليون دينار في الجلسة السابقة، وبلغت أحجام التداول 333 مليون سهم مقابل 311 مليون سهم بالجلسة السابقة.وتصدر بنك وربة القائمة الحمراء بنحو 5.68 في المائة، فيما جاء سهم سنام على رأس الارتفاعات بنحو 9.82 في المائة.وصعد مؤشر قطر 0.1 في المائة إلى 10010 نقاط.وفي القاهرة، خسر المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.2 في المائة إلى 11185 نقطة بضغط مبيعات العرب والأجانب. ونزلت معظم الأسهم، ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي، وفقد 1.7 في المائة.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بصافي 10.21 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب إلى البيع بصافي 968.08 ألف جنيه و9.25 مليون جنيه على التوالي. وخلال التعاملات، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 838.66 مليون جنيه، من خلال 257.62 مليون سهم، عبر 31.6 ألف صفقة.