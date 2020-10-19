حان وقت العمل لإعادة البناء «1من 2»

أصدر البنك الدولي تقرير الفقر والرخاء المشترك الذي يصدر كل عامين، ويقدم أشمل صورة ممكنة عن الفقر في جميع أنحاء العالم.ويرسم التقرير صورة قاتمة، فللمرة الأولى منذ عام 1988 عندما بدأ البنك الدولي في تتبع الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم، يرتفع معدل الفقر، وفي هذا العام، سينزلق ما بين 88 و115 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع، ليراوح المجموع بين 703 و729 مليون شخص. وتتحمل جائحة كورونا قدرا كبيرا من المسؤولية عن ذلك، لكن الأسباب تشمل أيضا الصراع وتغير المناخ. إن هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 على الصعيد العالمي، وبدا أنه قابل للتحقيق لفترة طويلة، أصبح الآن بعيد المنال إلى حد كبير.فالمشهد العالمي يثير القلق بالفعل، لكن الأدلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأسوأ. فقبل بداية الجائحة، كانت المنطقة هي الوحيدة في العالم التي يتزايد فيها معدل الفقر المدقع، وذلك بسبب الصراعات في اليمن وليبيا وسورية. وعزز الانكماش الاقتصادي في لبنان من هذا الاتجاه. وأدت جائحة كورونا إلى زيادة تفاقم الوضع. فمن المتوقع أن يكون ثلاثة ملايين شخص آخرين قد سقطوا في براثن الفقر المدقع في المنطقة بسبب الجائحة وحدها. ولسوء الحظ، تعطي هذه التوقعات تقديرا متحفظا للتأثير الحقيقي الذي تحدثه الجائحة على الفقر المدقع. وتبين دراسات مسحية جرت عبر الهاتف كيف أن الناس يفقدون سبل كسب عيشهم بدرجة عالية وكيف ينتشر الفقر بين السكان الذين كانوا في السابق بمنأى نسبيا عن ذلك: الذين يعيشون في المدن وأصحاب الشركات الصغيرة في القطاع غير الرسمي، وتفاقمت البطالة التي كانت مرتفعة أصلا قبل الأزمة، ما زاد من خفض فرص العمل المحدودة للغاية للشباب والنساء في المنطقة. إن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الازدياد، وكذلك العنف القائم على نوع الجنس.وسيبقى أثر الجائحة لفترة طويلة، وترك عديد من التلاميذ مدارسهم، ما قلل تحسن الآفاق الاقتصادية للجيل المقبل، وأدى إلى تفاقم مؤشرات رأس المال البشري المتواضعة. إن زيادة حجم الدين العام، وتضاؤل الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع معدلات القروض المتعثرة، كل ذلك يشير إلى أن عواقب هذه الجائحة ستستمر طويلا. كما أن قدرة القطاع العام على بدء تشغيل الاقتصاد حالما تنتهي الجائحة هي قدرة محدودة. بل على العكس من ذلك، فإن تدهور ماليات القطاع العام، بسبب الانخفاض في تحصيل الضرائب، يشير إلى أن الخدمات العامة آخذة في التراجع... يتبع.