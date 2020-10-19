ارتفاع طفيف للأسهم السعودية في تداولات ضعيفة .. والسيولة عند أدنى مستوى منذ أغسطس

ارتفعت الأسهم السعودية بمكاسب طفيفة لتغلق عند 8560 نقطة بارتفاع سبع نقاط فقط، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطة واحدة ليغلق عند 1135 نقطة. ويأتي ضعف الأداء مع تراجع السيولة التي سجلت أدنى مستوياتها منذ آب (أغسطس) الماضي مع تداولات بلغت 9.2 مليار ريال. إلا أن ضعف الأداء لم يؤثر في النزعة المضاربية في السوق، حيث لا تزال تسجل عدد من الشركات ارتفاعات قريبة من الحد الأعلى. وجاء تراجع النشاط بعد استقرار السوق دون مستويات 8600 نقطة وعدم استطاعة المؤشر تجاوزها، ما فضل بعض المتعاملين ترقب نتائج الشركات ومحفزات تدفع بالسوق إلى مستويات أعلى تبرر ارتفاع الأسعار. استمرار السوق دون تحقيق مستويات أعلى جديدة سيوقف سلسلة الأرباح الرأسمالية لمتعاملين فيها، ما قد يدفع بهم إلى البيع لجني الأرباح.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8564 نقطة، وحقق أدنى نقطة عند 8546 نقطة بخسائر طفيفة، بينما أعلى نقطة عند 8598 نقطة رابحا 0.5 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عند 8560 نقطة رابحا سبع نقاط بنحو 0.08 في المائة. وتراجعت السيولة 19 في المائة بنحو 2.3 مليار ريال لتصل إلى 9.2 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 117 مليون سهم لتصل إلى 415 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة بنحو 84 ألف صفقة لتصل إلى 389 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 0.89 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 0.87 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 0.59 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 6.7 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 2.2 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 2.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 18 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 13 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 12 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الجزيرة ريت" بنحو 9.75 في المائة ليغلق عند 24.98 ريال، يليه "تعليم ريت" بنحو 9.3 في المائة ليغلق عند 13.88 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنحو 8.59 في المائة ليغلق عند 79.60 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "زين السعودية" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 14.46 ريال، يليه "كيمانول" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 12.06 ريال، وحل ثالثا "سابتكو" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 18 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 448 مليون ريال، يليه "المراعي" بقيمة 314 مليون ريال، وحل ثالثا "إعمار" بقيمة 273 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية