وسط سيولة هي الأدنى في 7 أسابيع .. الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع طفيف

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة مطلع الأسبوع على ارتفاع طفيف، وسط تباين في أداء الأسهم القيادية، في حين سجلت السيولة دون مستوى 10 مليار ريال وللمرة الأولى منذ نحو 3 أسابيع، فيما تعد الأدنى في نحو 7 أسابيع بعدما بلغت اليوم نحو 9.2 مليار ريال.

وحول أداء الأسهم القيادية، فقد ارتفعت أسهم المراعي 3.4 في المائة، وسط تداولات مرتفعة، حيث سجل السهم أعلى تداول في نحو 12 شهر، ليغلق السهم عند مستوى 57.2 ريال وهو الأعلى منذ مايو 2019.

كذلك صعدت أسهم مجموعة صافولا بنحو 2 في المائة وسابك 1 في المائة، في حين أغلق سهم أرامكو السعودية على ارتفاع طفيف اليوم.

في المقابل تراجعت أسهم البنك الأهلي 1.3 في المائة، ونحو 0.6 في المائة لأسهم إس تي سي ، كذلك تراجع سامبا بنحو 1 في المائة و 1.5 في المائة لأسهم جرير.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8560 نقطة مسجلا ارتفاع بمقدار 7 نقاط أو ما يعادل 0.1 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 9.2 مليار ريال، وسط تداول 415.12 مليون سهم، مسجله أدنى سيولة يومية في 7 أسابيع ( 30 أغسطس 2020).

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت وحدات الجزيرة ريت بنحو 9.7 في المائة، ثم وحدات تعليم ريت 9.3 في المائة، كذلك صعدت أسهم بحر العرب والكثيري بنحو 8.6 في المائة و 5.6 في المائة على التوالي، وذلك من بين 120 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 65 شركة، تصدرها أسهم زين السعودية 4.9 في المائة، ثم كيمانول 3.4 في المائة، بالإضافة إلى أسهم النقل الجماعي والمتراجع 2.7 في المائة.