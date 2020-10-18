348 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت الصحة اليوم عن تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (20) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (373) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (328,538) حالة ولله الحمد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن نسبة التعافي من كورونا تتجاوز 96 % و المملكة من دول العالم التي تسجل انخفاضا متواصلا بإصابات كورونا و انخفاض عدد الحالات الحرجة بنسبة 2 %، و الأبحاث أثبتت وجود حالات أصيبت للمرة الثانية بكورونا وتكون أشد من الأولى وجميع المؤشرات إيجابية والتقيد بالإجراءات يحمينا من صعود المنحنى و إجمالي الفحوصات المخبرية تجاوزت 7 ملايين و 300 ألف فحص.