ألمانيا تسترد أكثر من نصف مليار يورو من مساعدات الشركات الصغيرة

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الدولة استردت أكثر من نصف مليار يورو من المساعدات العاجلة المخصصة لأصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرة.

جاء ذلك وفقا لاستقصاء أجرته صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد لدى الولايات الألمانية وانتهى إلى أن الدولة استردت بحلول نهاية سبتمبر الماضي أكثر من 560 مليون يورو من المنح التي تم دفعها بدون مبرر.

وأوضحت أن أكثر الأموال المستردة كانت في ولاية الراين ويستفاليا بـ 170 مليون يورو تلتها ولاية برلين بـ 143 مليون يورو ثم ولاية بافاريا بـ107 مليون يورو.

وتسري هذه البيانات سواء على برنامج المساعدات العاجلة للحكومة الاتحادية أو على البرامج المماثلة المقدمة من الولايات وقد حصلت الصحيفة على بيانات من 13 ولاية (ألمانيا تتكون من 16 ولاية). وذكرت الصحيفة استنادا إلى بيانات وزارة الاقتصاد أن الحكومة وحدها استردت 305 ملايين يورو من هذه الأموال.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي ما تم توزيعه على مقدمي طلبات الحصول على مساعدات عاجلة في إطار برنامج الحكومة الاتحادية وصل إلى 13.8 مليار يورو حتى الآن وقد انتهى البرنامج بحلول نهاية مايو الماضي.