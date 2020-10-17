بريطانيا تستعين بالطائرات المسيرة لنقل مستلزمات فحوص كورونا

تعتزم السلطات الصحية البريطانية استخدام الطائرات المسيرة لنقل مستلزمات فحوص فيروس كورونا ومعدات الحماية منه فيما بين المستشفيات.

وأعلنت الحكومة في لندن اليوم أن المشروع الذي أطلق عليه "أبيان" حصل على موافقة من سلطات الطيران البريطانية.

وتأسست هذه الخدمة على يد العاملين بهيئة الصحة الوطنية كجزء من برنامج مشروع تمويل تشجيعي.

وأكد العاملون بالمشروع أن استخدام الطائرات المسيرة يقلل الوقت والتكاليف ومخاطر نقل العدوى في حال مقارنته بخدمات النقل المعتادة.

ويمكن لكل طائرة مسيرة أن تنقل حوالي كيلوجرامين من المستلزمات ويمكنها الوصول إلى مناطق تبعد عن مكان انطلاقها ما يناهز 100 كيلومتر في حال تطبيق نظام القيادة الهجين فيها.

والطائرة المسيرة يمكنها أن تطير على ارتفاع 90 مترا فوق الأرض حتى في ظل الأحوال الجوية السيئة.

وتتحمل العديد من المستشفيات البريطانية حاليا أعباء فوق طاقتها بسبب أزمة كورونا ولن تتمكن من مواجهة تدفق مرضى كوفيد 19 في المرحلة المقبلة.

وتعتبر أكثر المناطق تأثرا بالجائحة شمال انجلترا وأجزاء من سكوتلاندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

يطالب الأطباء في البلاد بإغلاق وطني للاقتصاد بينما يرفض رئيس الوزراء بوريس جونسون هذا.

وقالت الحكومة اليوم السبت إنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 17200 إصابة جديدة بالعدوى خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

غير أن من المتوقع أن يكون هناك عدد كبير من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها بين السكان البالغ عددهم 67 مليون نسمة، بحسب "الألمانية".

وتشير التوقعات الأخيرة لمكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا إلى أن ما يقدر بنحو 28000 إصابة جديدة بعدوى بالفيروس تحدث يوميا في انجلترا وحدها.