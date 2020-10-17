الصين تكتشف فيروس كورونا النشط على أسطح عبوات للأغذية المجمدة

أعلن المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه اكتشف وجود فيروس نشط لكورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 على السطح الخارجي لأحد مكونات عبوات تغليف الأغذية المجمدة ، مضيفا أن ذلك أظهر إمكانية انتقال الإصابة عبر هذه الأسطح الملوثة ،وفقًا لتقرير بثته شبكة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الصينية " سى سى تى في " .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن تقرير المحطة القول إنه تم العثور على فيروس كورونا المستجد في عبوات المواد الغذائية المجمدة في مدينة تشينجداو الساحلية الواقعة في مقاطعة شاندونج ، بحسب "الألمانية".

وأوضحت الوكالة أن التقرير لم يحدد أصل ومنشأ هذا المنتج.

وأعلنت مدينة تشينجداو عن تسجيل عشرات من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الشهر الحالى ، معظمها يرتبط بمستشفى يتم فيه علاج المسافرين المصابين القادمين من الخارج.

وذكرت الصين عدة مرات في الأشهر الأخيرة أن البضائع المجمدة المستوردة تحمل مخاطر إعادة إدخال فيروس كورونا إلى البلاد .