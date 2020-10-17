المراكز الأمريكية: وفيات كورونا في أمريكا 217 ألف

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و28332 حالة بعد زيادة 70078 إصابة على الإحصاء السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 217918 بعد أن أودى المرض بحياة 1001 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء أمس، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد، بحسب "رويترز".

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.