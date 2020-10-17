الإمارات تسجل 4 وفيات و1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 459 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1538 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 114 ألفا و387 حالة، وفقا لـ"الألمانية".

ولفتت الوزارة إلى أن 1411 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 106 آلاف و354 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 130 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.