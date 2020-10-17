ارتفاع قياسي لإصابات كورونا اليومية في بولندا.. سجلت 9622 حالة

أفادت بيانات لوزارة الصحة البولندية على تويتر بأن البلاد سجلت ارتفاعا قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 9622 حالة اليوم، وفقا لـ"رويترز".

كانت بولندا قد نجحت في احتواء الفيروس في بادئ الأمر خلال فصل الربيع لكنها واجهت زيادة حادة في عدد حالات العدوى والوفيات المتعلقة بالفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية مما ينذر بالضغط على المنظومة الصحية.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 167230 إصابة و3524 وفاة.