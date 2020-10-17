إيران تسجل 4103 إصابات جديدة بكورونا وإجمالي الوفيات يتجاوز 30 ألفا

قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 253 وفاة إلى 30123 حالة كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 526490.

وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم الوزارة للتلفزيون الرسمي إن إيران سجلت 4103 حالات إصابة بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقا لـ"رويترز".