صقلية تسعى إلى أن تكون أول منطقة إيطالية من دون بلاستيك

تعتزم جزيرة صقلية، رغم تأخرها في فرز النفايات، أن تصبح أول منطقة إيطالية خالية من البلاستيك، إذ أقرّ مجلسها التشريعي بالإجماع قبل أيام مشروع قانون في هذا الصدد، وفقا لـ"الفرنسية".

وكتبت رئيسة لجنة البيئة في المجلس على "فيسبوك" أن القانون الذي أقرّ في 13 أكتوبر الجاري يجعل صقلية "أول منطقة في إيطاليا تتبنى قانوناً يحد من الاستخدام غير الأخلاقي للبلاستيك ويتصدى له، من خلال تحفيز وتشجيع وتعزيز ريادة الأعمال المبتكرة والخضراء".

وأوضحت أن القانون يهدف إلى الحدّ من "استخدام المواد البلاستيكية الأحادية الاستخدام وغير القابلة للتحلل، وتشجيع بحث الشركات على اعتماد المواد المتوافقة مع حماية البيئة".

ويُلزم القانون الإدارات العامة استبدال 40 في المائة من مشترياتها البلاستيكية بمنتجات بلاستيكية معاد تدويرها أو قابلة للتحلل.

وأثار القانون احتجاج المؤسسات البحرية، إذ يلزمهم استخدام المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي في أكشاك الشاطئ (من كؤوس وأطباق وأدوات مائدة وسواها) وتجهيز الشواطئ بصناديق للفرز الانتقائي، ولحظ عقوبات لغير الملتزمين.