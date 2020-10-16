ثالث ارتفاع أسبوعي للأسهم السعودية .. ورهان على نتائج الربع الثالث لمواصلة النمو

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي لتغلق عند 8553 نقطة، بمكاسب 141 نقطة بنسبة 1.7 في المائة، لتزيد نسبة مكاسبها الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

بينما مؤشر "إم تي 30" ارتفع 23 نقطة ليغلق عند 1136 نقطة بنسبة 2 في المائة، ليتفوق بذلك أداء الأسهم القيادية في السوق، وتراجع حدة النزعة المضاربية.

ويأتي ذلك في موسم النتائج المالية للشركات، ما يظهر حالة تفاؤل لدى متعاملين تجاه تلك النتائج.

والأداء كان متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى استهداف السوق مستويات 8600 نقطة، إذ حقق أعلى نقطة عند 8614 نقطة.

ويتطلب لتجاوز مستويات 8660 نقطة مقاومة، ظهور معطيات إيجابية داعمة للحالة المعنوية المرتفعة، حيث من غير المرجح وفق المعطيات الحالية المحافظة على مستويات سعرية مرتفعة فترة طويلة دون تحسن جوهري في نتائج الربع الثالث، وسط تراجع حالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية السوق خلال الـ12 شهرا المقبلة، نظرا إلى تداول السوق عند مكررات ربحية مرتفعة وصلت إلى 40 مرة - باستثناء سهم أرامكو.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8412 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 8614 نقطة رابحا 2.4 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8553 نقطة رابحا 141 نقطة بنسبة 1.7 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 10 في المائة بنحو 5.6 مليار ريال لتصل إلى 61.2 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 6 في المائة بنحو 141 مليون سهم متداول، أما الصفقات فزادت 6.6 في المائة بنحو 148 ألف صفقة لتصل إلى 2.4 مليون صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "التأمين" 2.4 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 2.2 في المائة.

وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 10 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" 7.9 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 4.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 14.9 مليار ريال، يليه "التأمين" 11 في المائة بقيمة 6.5 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" 10 في المائة بقيمة 6.1 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "الكابلات السعودية" بنسبة 19.4 في المائة ليغلق عند 26.30 ريال، يليه "زين السعودية" 18.8 في المائة ليغلق عند 15.20 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" 18.7 في المائة ليغلق عند 63.50 ريال.

وتصدر المتراجعة "الخليجية العامة" بنسبة 12.5 في المائة ليغلق عند 24.76 ريال، يليه "الكثيري" 10.8 في المائة ليغلق عند 98.10 ريال، وحل ثالثا "الأهلية" 7.9 في المائة ليغلق عند 15.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 1.7 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية