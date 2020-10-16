الصحة العالمية تحذر من تداعيات تزايد حالات الإصابة بكورونا على مستشفيات أوروبا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كوفيد 19- في جميع أنحاء أوروبا سيؤدي قريبا إلى وصول العديد من المستشفيات إلى الحد الأقصى لطاقتها.

وبحسب "الألمانية" ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف، أن عدد حالات الإصابة المسجلة في أوروبا الأسبوع الماضي، أعلى بثلاثة أضعاف تقريبا مما كانت عليه خلال الذروة الأولى في آذار/ مارس. وكانت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي أقل بكثير من تلك المسجلة في آذار/ مارس.

ومع ذلك، حذر تيدروس من أن "حالات النقل إلى المستشفيات آخذة في الازدياد، وتفيد العديد من المدن أنها ستبلغ السعة القصوى لأسرة العناية المركزة في غضون أسابيع قليلة".

ويقلق هذا الاتجاه منظمة الصحة العالمية لأن موسم الإنفلونزا في نصف الكرة الأرضية الشمالي سيزيد من الحاجة إلى أسرة المستشفيات.

وأوضح تيدروس أنه يتعين على الدول اتباع نهج مشترك تجاه كوفيد 19- والإنفلونزا، حيث يمكن محاربة كلا المرضين بنفس الاستراتيجيات مثل التباعد وغسل الأيدي ووضع الأقنعة الواقية و تهوية الغرف جيدا.

ونظرا لعدم وجود ما يكفي لتغطية حاجات جميع السكان من لقاحات الإنفلونزا في بعض البلدان، تنصح منظمة الصحة العالمية العاملين فى مجال الصحة وكبار السن بالحصول على اللقاح أولا.