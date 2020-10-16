قبل 9 أيام من انتهاء التسجيل .. 1.36 مليار ريال في ملاعب السعودية

ينتظر عشاق كرة القدم السعودية اليوم انطلاق النسخة الـ46 من الدوري السعودي، ولا سيما أنه يحتل المرتبة الـ20 في قائمة أغلى قيمة سوقية لدوري محترفين على مستوى العالم وأغلى دوري عربي، وفقا لـ"ترانسفير ماركت" الألماني العالمي المختص بقيمة انتقالات اللاعبين حول العالم.

وتبلغ القيمة السوقية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل تسعة أيام من إغلاق فترة التسجيل الصيفية الأولى (25 أكتوبر) 310 مليون يورو (1.36 مليار ريال)، حيث إن الرقم قابل للزيادة.

وحافظ الدوري السعودي على ثاني أغلى قيمة سوقية في قارة آسيا للعام الثالث على التوالي، حيث تعد النسخة الحالية هي النسخة الـ46 في تاريخه بجميع مسمياته، 13 في تاريخ الدوري للمحترفين، والثالثة بالمسمى الحالي الذي أطلق عليه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورغم تراجع القيمة السوقية للدوري وخسارته 77.32 مليون يورو (400 مليون ريال) إلا أنه نجح في المحافظة على مركزه الثاني للعام الثالث على التوالي من بين دوريات قارته، خلف الدوري الصيني 355.98 مليون يورو (1.56 مليار ريال)، ومتقدما على الدوري الياباني الثالث (1.2 مليار ريال).

وسجل الدوري السعودي الموسم الماضي أغلى قيمة سوقية في تاريخه بـ387.97 مليون يورو (1.7 مليار ريال)، فيما سجلت نسخة 2018 / 2019 قيمة سوقية بـ334.62 مليون يورو (1.47 مليار ريال).

وحفل موسم 2017 / 2018 بالتحول الأكبر في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها بتغيير المسمى ثم زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 16 فريقا، وتطبيق تقنية الفيديو "VAR"، بفضل الدعم السخي من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بتسديد ديون الأندية، ما أسهم في حل التزاماتها والقضايا العالقة لدى الاتحاد الدولي "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس" والتعاقد مع ثمانية لاعبين أجانب قيمتهم السوقية والفنية بمواصفات عالمية كبيرة.

وأصبح الدوري وبفضل الدعم الحكومي الكبير خلف 12 دوريا في قارة أوروبا، وخلف ثلاثة دوريات في أمريكا الجنوبية ومثلها في أمريكا الشمالية ودوري واحد في قارة آسيا، إضافة إلى تقدمه على دوريات القارة الإفريقية ودول الكومنولث كافة.