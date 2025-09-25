الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الاثنين, 3 نوفمبر 2025 | 12 جُمَادَى الْأُولَى 1447
سوق السعودية
11,536.29
-1.03%
-119.56
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
10.71
(-1.02%) -0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة
196.6
(-1.21%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين
134.8
(-1.03%) -1.40
شركة الخدمات التجارية العربية
123.3
(3.96%) 4.70
شركة دراية المالية
5.6
(-2.44%) -0.14
شركة اليمامة للحديد والصلب
37.42
(1.68%) 0.62
البنك العربي الوطني
24.01
(-0.95%) -0.23
شركة موبي الصناعية
12.01
(-5.58%) -0.71
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
36.6
(0.22%) 0.08
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
24.65
(-1.00%) -0.25
بنك البلاد
29
(-2.23%) -0.66
شركة أملاك العالمية للتمويل
13.62
(-1.73%) -0.24
شركة المنجم للأغذية
58.5
(1.21%) 0.70
صندوق البلاد للأسهم الصينية
12.09
(0.58%) 0.07
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
59.8
(-2.05%) -1.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية
122.5
(-0.08%) -0.10
شركة الحمادي القابضة
34.8
(-0.34%) -0.12
شركة الوطنية للتأمين
14.64
(0.21%) 0.03
أرامكو السعودية
25.64
(-1.00%) -0.26
شركة الأميانت العربية السعودية
20.1
(-0.69%) -0.14
البنك الأهلي السعودي
39.7
(-0.45%) -0.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
33.9
(-1.74%) -0.60
