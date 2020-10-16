ارتفاع قياسي لإصابات كورونا الجديدة في سويسرا.. تجاوزت 3100 حالة

أظهرت بيانات من وكالة الصحة العامة في سويسرا اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 3105 حالات في زيادة قياسية يومية جديدة، وفقا لـ"رويترز".

وسجلت الوكالة 74422 إصابة مؤكدة في المجمل في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة.

كما توفي خمسة أشخاص جراء الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1823.