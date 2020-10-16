إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تتراجع خلال أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية نقلتها وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم انخفاض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 0.2 في المائة في النصف الأول من أكتوبر مقارنة مع سبتمبر، وفقا لـ"رويترز".

وقالت الوكالة إن إنتاج النفط الخام بدون المكثفات، المستثناة من اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج، قد يكون بلغ 9.23 مليون برميل يوميا. وحصة موسكو من النفط بموجب اتفاق أوبك+ تسعة ملايين برميل يوميا.