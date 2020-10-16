مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي تسجل أول زيادة لها في 2020

أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم الجمعة أن شهر سبتمبر الماضي شهد أول زيادة خلال العام الجاري في مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وذكرت الرابطة في تقريرها الشهري أن عدد السيارات التي بيعت في الكتلة الأوروبية خلال الشهر الماضي قارب 934 ألف سيارة، بزيادة نسبتها 3.1 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت الرابطة أن نسبة الزيادة خلال سبتمبر بلغت في إيطاليا 9.5 بالمئة وفي ألمانيا 8.4 بالمئة، فيما شهدت المبيعات تراجعا بنسبة 13.5 بالمئة في اسبانيا و3 بالمئة في فرنسا.

وألقت جائحة فيروس كورونا المستجد بظلالها بشكل كبير على قطاع السيارات الأوروبية، بعد أن تعثرت حركة المبيعات خلال أشهر الاغلاق بهدف احتواء الجائحة، حيث انخفضت المبيعات في ابريل على سبيل المثال بأكثر من 75 بالمئة.

وظلت مجموعة فولكس فاجن الأوروبية في صدارة الأسواق الأوروبية من حيث حجم المبيعات، حيث وصلت حصتها السوقية خلال أول تسعة أشهر من العام إلى 25.7 بالمئة، حسب بيانات الرابطة.