الدولار يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي مع تعثر التعافي بفعل الجائحة

ارتفع الين ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا الشهر اليوم، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر التقدم صوب تقديم تحفيز أمريكي في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، وفقا لـ"رويترز".

وفي ظل تطبيق قيود جديدة لمكافحة انتشار كوفيد-19 في أوروبا وبريطانيا، ارتفعت عملة الاحتياطي العالمي لأعلى مستوى في أسبوعين عند 93.910 مقابل سلة من العملات. واستقرت دون تلك الذروة بقليل في الجلسة الآسيوية.

وعاود الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا الارتفاع مجددا صوب أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه يوم الأربعاء وسجل في أحدث تداولات 105.24 للدولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.3 في المائة وتكبدت بقية العملات الرئيسية خسائر.

ودخلت لندن في إجراءات عزل عام مشددة لمواجهة كوفيد-19 في منتصف الليل، ومع حظر تجول في باريس يجعل هذا أكبر مدينتين في أوروبا تعيشان في ظل قيود تفرضها الدولة.

وتضررت العملات الشديدة التأثر بالمخاطرة بالقدر الأكبر، وتصدر الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي والكرونة النرويجية الخسائر الأسبوعية. ومُنيت الكرونة النرويجية بخسارة 2.5 في المائة هذا الأسبوع بينما انخفض الدولار الأسترالي 2.3 في المائة.

كما شهد الجنيه الاسترليني موجة بيع كثيفة أمس الخميس بفعل مخاوف حيال العقبات التي تمنع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من التوصل لاتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وخسرت العملة البريطانية 1.1 في المائة هذا الأسبوع وقبعت عند 1.2893 دولار اليوم.

واستقر اليورو في آسيا اليوم لكنه خسر نحو واحد في المائة في الأسبوع. واستقر الدولار الأمريكي أيضا وربح 0.8 في المائة مقابل سلة من العملات هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أواخر سبتمبر.