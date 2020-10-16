تويتر يواجه انقطاعات لأسباب غير واضحة

شهد موقع تويتر، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، انقطاعات واسعة النطاق مساء الخميس، حيث تم استقبال المستخدمين من جميع أنحاء العالم برسائل بوجود خطأ، وذلك بحسب الألمانية.

وقال موقع تويتر إنهم "يحققون حاليا في هذه المشكلة"، مضيفا أن المزيد من التحديثات ستأتي، وفقا لرسالة على واجهة برمجة الشركة المعروفة باسم "إيه بي أي ".

وذكر موقع "داوندكتور دوت كوم"، الذي يتتبع حالة موقع الويب، فإن عشراتالآلاف من المستخدمين أبلغوا بأنفسهم عن انقطاع الخدمة في الولايات المتحدة وعالميا.

وكان موقع تويتر قد شهد عطلا كبيرا في شهر شباط/فبراير الماضي.