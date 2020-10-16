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أحداث في صور

مزارعة 80 عاما تعمل على حصد القطن مقابل خمسة دولارات يوميا

«رويترز »

مزارعة ( 80 عاما) تعمل على حصد القطن مقابل خمسة دولارات يوميا في حقل في محافظة الشرقية في مصر.

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