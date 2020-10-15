إحصائية مرعبة .. 30 ألف إصابة كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا اليوم للمرة الأولى أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، وتم تسجيل 30,621 إصابة مثبتة، حسب الموقع الإلكتروني لوكالة الصحة. ووفقا لـ"الفرنسية"، بلغ عدد الوفيات اليومية المرتبطة بالمرض 88 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33,125 منذ بداية الوباء.

وأعادت دول أوروبية فرض تدابير جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، فتراوحت بين حظر التجمعات في أماكن مغلقة في لندن والعديد من المناطق الأخرى في إنجلترا ومنع الحفلات الخاصة في أماكن عامة في فرنسا عقب تطور الوباء وفق مسار اعتبرته منظمة الصحة العالمية "مقلقا جدا".