"تاسي" يغلق على تراجع للجلسة الثانية.. وسهم "زين السعودية" يقفز بالنسبة العليا

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع وللجلسة الثانية على التوالي، حيث ضغطت أسهم قطاع البنوك والمواد الأساسية على حركة المؤشر العام.



ويأتي تراجع السوق السعودي وسط تراجع للأسواق العالمية اليوم، حيث تراجعت المؤشرات الأوروبية مع عودة حظر التجوال في عدد من المدن الفرنسية ومزيد من القيود في لندن.



وحول أداء الأسهم القيادية في السوق المحلية تراجعت أسهم مصرف الراجحي وسابك بنحو 0.9 في المائة و 1.3 في المائة على التوالي، بينما تراجعت إس تي سي بنحو 1.5 في المائة و 1.7 في المائة لبنك سامبا.



وأغلق سهم أرامكو السعودية مستقرا اليوم، بعدما سجل تراجع خلال الجلستين الماضيتين، حيث أغلق السهم اليوم عند مستوى 35.8 ريالا.



وحول القطاعات، فقد تصدر قطاع إدارة العقارات المكاسب بعد صعوده 0.5 في المائة، تلاه قطاع إنتاج الأغذية 0.48 في المائة، في حين تصدر تجزئة الأغذية التراجعات نحو 2.1 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بتراجع 0.9 في المائة.



وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8553 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 38 نقطة أو ما يعادل 0.45 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 11.53 مليار ريال، وسط تداول 533.11 مليون سهم، عبر تنفيذ 474 ألف صفقة.





وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم شركة زين السعودية بالحد الأعلى بعد إعلان الشركة موافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال عن طريق حقوق الأولوية، تلاه الخزف 8 في المائة، ثم الواحة بمكاسب 7.3 في المائة، وذلك من بين 60 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.



في المقابل، هبطت أسهم 132 شركة، تصدرها أسهم الخليجية للتأمين 5.9 في المائة، ثم أميانتيت 3.6 في المائة، بالإضافة إلى أسهم معدنية والمتراجعة 3.3 في المائة.