أوبك+ تبحث ضعف الطلب على النفط في الربع الرابع

قال مصدران في أوبك+ إن اللجنة الفنية التابعة للمجموعة تناقش اليوم زيادة إمدادات النفط مع استئناف إنتاج في ليبيا وسط ضعف في توقعات الطلب في الأشهر المقبلة بفعل موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب (رويترز) عقدت اللجنة الفنية المشتركة التي تضم ممثلين عن منتجين رئيسيين في أوبك+ مثل السعودية وروسيا الاجتماع لمراجعة مدى الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط العالمية وأوضاع السوق.

