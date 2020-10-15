بسبب الموجة الثانية من كورونا.. كبرى شركات تجارة النفط تتوقع تعافيا بطيئا للطلب

قالت فيتول وترافيجورا وجانفور، وهي من كبرى شركات تجارة النفط العالمية، اليوم إنها تتوقع أن يكون تعافي الطلب على النفط بطيئا بسبب الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب (رويترز) أدلى الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث بتلك التصريحات خلال منتدى إنرجي إنتليجنس.

