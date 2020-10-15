هيئة أمريكية: سبتمبر 2020 الأعلى حرارة على مستوى العالم

ذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، الأربعاء أن شهر سبتمبر من العام الجاري هو الأعلى حرارة على مستوى العالم منذ بدء التسجيل عام 1880 ، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وأفادت الإدارة بأن متوسط درجة الحرارة فوق سطح الأرض والمحيطات في العالم كان أعلى بـ 0.97 درجة مئوية عن المتوسط بالنسبة للقرن العشرين البالغ 15 درجة.

ويعني هذا أن سبتمبر تخطى الشهر نفسه من عامي 2015 و2016 اللذين كانا يحملان الأرقام القياسية السابقة.

وكانت هناك دول في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية من بين الدول التي شهدت طقسا دافئا بشكل خاص خلال ذلك الشهر.