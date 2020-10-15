المواصفات: منح 228 منشأة 244 ترخيصا بعلامة الجودة في 8 أشهر

منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 244 ترخيصا بعلامة الجودة لنحو 228 منشأة منذ بداية 2020 حتى نهاية أغسطس أي خلال ثمانية أشهر، ليصل بذلك إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على علامة الجودة إلى 712 منشأة. وذكرت الهيئة لـ"الاقتصادية"، أنها قامت خلال العام بتعليق الترخيص مؤقتا لمنشأة واحدة بسبب عدم تحقيق بعض المتطلبات الإدارية وإلغاء الترخيص لمنشأة أخرى بعد عدم مقدرتها على معالجة حالات عدم المطابقة خلال المهلة المحددة.وتمنع الهيئة المنشآت المخالفة من استخدام شعار علامة الجودة على المنتجات خلال فترة تعليق الترخيص أو بعد قرار إلغاء الترخيص.وأعلنت الهيئة في وقت سابق منح 259 ترخيصا لمنشآت في 20 دولة حول العالم باستخدام علامة الجودة السعودية على منتجاتها.وأوضحت الهيئة أنها تنشر على موقعها الإلكتروني قائمة بجميع المنشآت الحاصلة على علامة الجودة لتمكن المستهلكين من الاطلاع على المنتجات الحاصلة على علامة الجودة. وتمكن الهيئة المستفيدين من التحقق من صحة شعار علامة الجودة على المنتجات من خلال تطبيق "تأكد"، الذي يتيح للمستهلك أيضا تقديم البلاغات على المنتجات المخالفة أو المنتجات، التي تضع علامة الجودة دون الحصول على ترخيص.