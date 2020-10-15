المواصفات: منح 228 منشأة 244 ترخيصا بعلامة الجودة في 8 أشهر

وتمنع الهيئة المنشآت المخالفة من استخدام شعار علامة الجودة على المنتجات خلال فترة تعليق الترخيص أو بعد قرار إلغاء الترخيص.
وأعلنت الهيئة في وقت سابق منح 259 ترخيصا لمنشآت في 20 دولة حول العالم باستخدام علامة الجودة السعودية على منتجاتها.
وأوضحت الهيئة أنها تنشر على موقعها الإلكتروني قائمة بجميع المنشآت الحاصلة على علامة الجودة لتمكن المستهلكين من الاطلاع على المنتجات الحاصلة على علامة الجودة. وتمكن الهيئة المستفيدين من التحقق من صحة شعار علامة الجودة على المنتجات من خلال تطبيق "تأكد"، الذي يتيح للمستهلك أيضا تقديم البلاغات على المنتجات المخالفة أو المنتجات، التي تضع علامة الجودة دون الحصول على ترخيص.
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