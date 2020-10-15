الانتهاء من تطوير مخططين في الجوف يوفران 2309 أراض لمستفيدي «سكني»

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية في وزارة الإسكان مخططين في منطقة الجوف (منازل دومة الجندل، ومشارف القريات) واللذين يوفران 2309 قطع أراض، بمساحة إجمالية تزيد على 2,4 مليون متر مربع، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها، ضمن جهود الوزارة في تطوير كل المخططات في جميع مناطق المملكة.ويوفر مخطط "منازل دومة الجندل" في محافظة دومة الجندل 1345 قطعة سكنية بمساحة إجمالية تزيد على 1.2 مليون متر مربع، فيما يقع مخطط "مشارف القريات" في محافظة القريات، الممتد على مساحة تصل إلى 1,2 مليون متر مربع، حيث يوفر 964 قطعة أرض سكنية.وتأتي هذه الخطوة استمرارا لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططا سكنيا، إضافة إلى سعيها في تحقيق المستهدفات ورفع نسبة تملك المواطن للسكن بما يتوافق مع "رؤية المملكة 2030".وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية، وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.