السوق الموازية تضيف 248 نقطة بتداولات قيمتها 23 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنحو 1.66 في المائة لتغلق عند 15227 نقطة بمكاسب 248 نقطة، وتراجعت قيمة التداول 58 في المائة إلى 23 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 52 في المائة إلى 370 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 56 في المائة إلى 836 صفقة. وارتفع سهما "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 11 في المائة ليغلق عند 340 ريالا، و"الصمعاني" بنحو 1.2 في المائة ليغلق عند 170 ريالا. بينما تصدر المتراجعة "سمو" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 73.60 ريال، يليه "الأسمنت الأبيض" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 27.70 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 147 ريالا. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 8.7 مليون ريال، يليه "الأسمنت الأبيض" بنحو 6.4 مليون ريال، وحل ثالثا "سمو" بقيمة 4.4 مليون ريال.