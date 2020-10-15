الفراولة تروي قصة الزراعة في العصر الرقمي

تحدث التحولات الأنموذجية ببطء، بعد ذلك تحدث جميعها مرة واحدة. أظهر لنا كوفيد - 19 هذا الأمر، وتغير المناخ أيضا. الأوبئة والاحتباس الحراري أمران مترابطان. وكذلك ارتفاع منسوب مياه الفيضانات، والأعاصير العنيفة، وحرائق الغابات الأخيرة في ولاية كاليفورنيا، التي أطلقت ما يكفي من الدخان لتعتيم سماء الساحل الشرقي.

عادة ما تكون الشركات متقدمة على الحكومات في مواكبة التغيير. رأينا بالفعل كثيرا من عمليات التكيف مع الجائحة، من بينها العمل من المنزل وتسلم المشتريات من جانب الرصيف. لكنني أعتقد أن التحولات على وشك أن تصبح أكبر وأعمق.

الزراعة العمودية إحدى المجالات التي تجب مراقبتها عن كثب، لأنها مرتبطة بتغير المناخ وكذلك الاضطرابات، مثل الهجرة عبر الحدود وتفكيك العولمة. تتضمن هذه زراعة المحاصيل على جدران عملاقة متعددة الطوابق، تتغذى على مستويات دقيقة من الضوء والماء، وهو مفهوم طوره البروفيسور ديكسون ديسبومير في جامعة كولومبيا.

الزراعة العمودية تتيح زيادة إنتاج الفواكه والخضراوات دون تعديل وراثي أو زراعة أراض جديدة. هذا مهم لأن كثيرا من النباتات اللازمة لاتباع نظام غذائي صحي يمكن زراعتها على مدار العام بالطريقة التقليدية في أماكن قليلة فقط – وتغير المناخ يتسبب في حدوث مشكلات لكثير من تلك المناطق.

قضت حرائق الولايات المتحدة على المحاصيل وعرضت آلافا من العاملين في المزارع للخطر. إحدى شركات الإنتاج المتضررة كانت "دريسكولز"، شركة مقرها كاليفورنيا وهي أكبر موزع للتوت في العالم. أخبرني سورين بيورن، رئيس شركة دريسكولز في الأمريكتين، أن "هناك ثلاثة أنواع أساسية من المناخ (باستثناء البيوت المحمية) يمكن فيها زراعة التوت، من ضمنها مناخ كاليفورنيا".

إذا تغيرت درجة الحرارة ولو قليلا، تتلف المحاصيل. فهل من المستغرب إذن، نظرا لتغير أنماط الطقس وارتفاع درجات الحرارة العالمية، أن شركة ديسكولز قررت أن تنفذ استثمارا كبيرا وتدخل في مشروع مشترك جديد مع "بلنتي"، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال الزراعة العمودية في سان فرانسيسكو؟ يقول بيورن: "بدلا من القلق بشأن نقل مزرعة بأكملها إلى أعلى الجبل، يمكننا الانتقال إلى المزارع العمودية".

تعتمد هذه المزارع على مواد التكنولوجيا الفائقة، وشبكات مياه مخصصة، وبرامج تحليل بيانات قوية. إعدادها يمكن أن يكلف عشرات الملايين من الدولارات. لكن، بحسب مات بارنارد الرئيس التنفيذي لشركة بلينتي، الأمر كله يدور حول الظروف: "يمكننا إنتاج محاصيل في مساحة فدان بتكلفة أقل تكلفة من الأراضي الزراعية في كاليفورنيا التي يمكن شراؤها - وهي، على أي حال، اختيار خاطئ، لأن الأرض غير متاحة".

بالنسبة للإنتاج ذي الهامش المرتفع، الزراعة العمودية منطقية جدا. لديها القدرة على خفض الوقود الأحفوري اللازم للحصاد والنقل، فضلا عن تقليل مخاطر تلف المحاصيل المرتبطة بالطقس والحد من انجراف الأسمدة وهدر المياه. بالطريقة الصحيحة، تستخدم الزراعة العمودية نحو 5 في المائة من مقدار المياه التي تستخدمها الزراعة التقليدية.

تنفذ المدن الذكية في الصين وأماكن أخرى هذه الأنظمة بالفعل. في غضون عامين إلى خمسة أعوام مقبلة، ستبدأ في الظهور في المدن أو حتى في المقار الرئيسة للشركات حول العالم. كان حرم شركة جوجل في منطقة الخليج أحد المشاريع التوضيحية لشركة بلنتي، ومن بين أوائل المستثمرين في الشركة إريك شميت، من "ألفابت"، وجيف بيزوس رئيس شركة أمازون.

يسعى الداعمون إلى الحد من سلاسل التوريد الطويلة والقضاء عليها في نهاية المطاف، ولا سيما تلك التي تتضمن النقل الجوي. لكن الزراعة العمودية لديها القدرة على إبعاد الأعمال الزراعية عن نقطة الصراع الجيوسياسي المستمرة - العمالة المهاجرة.

بالنسبة لكثير من المحاصيل، يتطلب أنموذج العمل الزراعي الصناعي أعدادا كبيرة من العمالة ذات المهارات المحدودة نسبيا. يتم جلب هذه العمالة بشكل عام من خارج مناطق الزراعة المحلية ويمكن أن يؤدي ذلك إلى رد فعل شعبوي عنيف في زمن تزايد الديون وتقلص الميزانيات العامة. يقول بيورن: "العمالة تشكل أكثر من نصف تكلفتنا"، مضيفا أنها أيضا "مصدر توتر" في كل دولة تقريبا. المزارع العمودية، التي تخدم منطقتها المحلية وتعمل بطريقة آلية، تتجنب هذه المشكلة.

إلى الحد الذي يستمر فيه العالم في تفكيك العولمة، أو الأقلمة، أو التوطين، من المحتمل أن تتعلق جاذبية الزراعة العمودية بتقليل هذه المخاطر بقدر تعلقها بحروب التجارة والتعريفات الجمركية. يمكنها أن توفر الطاقة وتلبي المعايير البيئية الجديدة وتكفي الحاجة الغذائية لسكان المناطق الحضرية المتزايدين في الأسواق الناشئة الذين يطالبون بزيادة إنتاج المحاصيل ذات العناصر الغذائية العالية.

مع ذلك، ليس هناك شك في أن الأفضل لأي دولة أن تكون لديها مصادر الإنتاج الغذائي الخاصة بها، بدلا من مواجهة خطر فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على الفراولة باعتبارها جزءا من نزاع تجاري. كما أن المزارع العمودية تنشئ طريقة للمنتجين لتلبية الطلب في الأسواق الجديدة. اثنان من أكبر أسواق الفراولة التي تتعامل معها "دريسكولز"، هما هونج كونج والعالم العربي.

لكن المزرعة العمودية يمكن أن تنجح في أي مكان تتوافر فيه المياه والطاقة. كما هو الحال مع معظم أنواع التصنيع، تظهر على القطاع بالفعل تأثيرات مضاعفة قوية تؤدي إلى زيادة الثروة المحلية والابتكار.

اخترعت "بلنتي" أشكالا جديدة من البلاستيك ومصابيح اللد LED من أجل بناء مزارعها. إنها لا تبيعها لشركات أخرى حتى الآن - لكنها قد تفعل ذلك. ثلث قوتها العاملة من المهندسين، وهم من العاملين ذوي الأجور المرتفعة الذين ينفقون أموالهم ويزيدون نمو فرص العمل. يقول بارنارد: "نحن نصنع المزارع مثلما تصنع إنيل الرقاقات". كلاهما من الممكن أن تتم صناعتهما محليا بدرجة أكبر في المستقبل.