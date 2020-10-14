73 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 بورصات عالمية .. والسعودية تحتفظ بالمركز التاسع

ارتفعت القيمة السوقية لأكبر عشر بورصات في العالم 20 في المائة (12.39 تريليون دولار) خلال خمسة أشهر، لتبلغ 73.03 تريليون دولار بنهاية آب (أغسطس) الماضي، مقابل 60.64 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي، الذي تزامن مع انهيار مدو ضرب الأسواق المالية بسبب تفشي جائحة كورونا.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" ومواقع البورصات العالمية والاتحاد العالمي للبورصات، حافظت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تداول" على ترتيبها في المركز التاسع بين أكبر البورصات عالميا من حيث القيمة السوقية بنهاية أغسطس الماضي.وتصدرت السوق السعودية البورصات العربية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية بـ2.39 تريليون دولار "8.98 تريليون ريال" بنهاية أغسطس الماضي.وحققت سوق الأسهم السعودية أعلى نسبة نمو في القيمة السوقية على أساس سنوي بنهاية أغسطس الماضي بين أكبر عشر بورصات من حيث القيمة السوقية في العالم.وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية 371 في المائة، وجاء ذلك نتيجة إدراج شركة أرامكو السعودية في الـ11 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والتي تنافس شركة أبل على أكبر شركة مدرجة في العالم.وجاء ترتيب أكبر عشر بورصات حول العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية أغسطس الماضي، بصدارة بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ20.39 تريليون دولار، متراجعة 10 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.وثانيا حلت بورصة ناسداك "الولايات المتحدة" بـ17.25 تريليون دولار، مرتفعة 48 في المائة، ثم بورصة شنغهاي "الصين" ثالثا بـ6.33 تريليون دولار، مرتفعة 39 في المائة.فيما جاءت بورصة طوكيو "اليابان" في المركز الرابع بـ5.98 تريليون دولار، مرتفعة 8 في المائة ثم بورصة هونج كونج "الصين" بـ5.49 تريليون دولار، مرتفعة 44 في المائة.وفي المركز السادس جاءت بورصة شنزن "الصين" بـ4.76 تريليون دولار، مرتفعة 60 في المائة عن أغسطس 2019، ثم يورونكست "أوروبا" بـ4.61 تريليون دولار، مرتفعة 10 في المائة.وثامنا بورصة لندن "بريطانيا" بـ3.47 تريليون دولار، متراجعة 5 في المائة، وتاسعا سوق الأسهم السعودية "تداول". وفي المركز العاشر جاءت بورصة تورونتو "كندا" بـ2.35 تريليون دولار، مرتفعة 5 في المائة.وحدة التقارير الاقتصادية