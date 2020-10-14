وبحسب "رويترز" قال ماكرون في مقابلة أذاعها التلفزيون الفرنسي إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت وسيستمر يوميا من التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) حتى السادسة من صباح اليوم التالي. وأشار إلى أن حظر التجول سيبقى ساريا لمدة أربعة أسابيع.
حظر التجول ليلا في المدن الفرنسية الكبرى 4 أسابيع للحد من كورونا
وبحسب "رويترز" قال ماكرون في مقابلة أذاعها التلفزيون الفرنسي إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت وسيستمر يوميا من التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) حتى السادسة من صباح اليوم التالي. وأشار إلى أن حظر التجول سيبقى ساريا لمدة أربعة أسابيع.
أضف تعليق