تراجع طفيف للأسهم السعودية بضغط الشركات القيادية وسط ترقب المستثمرين نتائج الربع الثالث

تراجعت الأسهم السعودية لتغلق عند 8592 نقطة فاقدة ثماني نقاط بنحو 0.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.26 في المائة، ليظهر ضغط القياديات على السوق في التراجع، على الرغم من ارتفاع أكثر القطاعات، إلا أن ذلك لم يصل بالمؤشر للمنطقة الخضراء.

ويلاحظ ضعف الاتجاه الصاعد للسوق أخيرا، ومع جلسة أمس زاد الضعف ليصبح التحدي أكبر على السوق للعودة والاستقرار أعلى من 8600 نقطة، في ظل المعطيات الحالية. ويترقب المتعاملون النتائج المالية للربع الثالث، التي ستظهر مدى تعافي الشركات عقب فترة الإغلاق، ما ستكون من العوامل الجوهرية المؤثرة في حركة السوق.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8610 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8613 نقطة رابحا 0.15 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8577 نقطة فاقدا 0.28 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8592 نقطة فاقدا ثماني نقاط بنحو 0.1 في المائة. وتراجعت السيولة 1.55 في المائة بنحو 192 مليون ريال لتصل إلى 12 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 65 مليون سهم لتصل إلى 543 مليون سهم متداول، أما الصفقات فاستقرت عند 480 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.7 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 1.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.5 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنحو 1 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 0.89 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بقيمة 0.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 22 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 10 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 10 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الكابلات السعودية" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 27.15 ريال، يليه "زين السعودية" بنحو 8.2 في المائة ليغلق عند 17.66 ريال، وحل ثالثا "أنابيب" بنحو 8 في المائة ليغلق عند 19.24 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "شمس" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 51.80 ريال، يليه "الخليجية العامة" بنحو 3.13 في المائة ليغلق عند 26.30 ريال، وحل ثالثا "بوبا العربية" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 123.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سيرا" بقيمة 555 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 545 مليون ريال، وحل ثالثا "الكابلات السعودية" بقيمة 488 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية