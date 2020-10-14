«رواد الأداء» يستعرض تجارب ثلاث جهات حكومية في التخطيط لقياس تجربة المستفيد

قدمت وزارة الصحة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك، تجاربهم فيما يتعلق بالتخطيط لقياس تجربة المستفيد عن الخدمات التي يقدمونها؛ وذلك ضمن اللقاء الثالث لمبادرة رواد الأداء الذي عقده المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة اليوم الأربعاء.

ويأتي تنظيم اللقاء استكمالاً لجهود مركز أداء نحو تعزيز الدور الريادي لخلق مجتمع تفاعلي بين مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط والأداء وإدارات تجربة المستفيد في الأجهزة العامة.

وجرى خلال اللقاء تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات و استعراض الجهود التي قامت بها وزارة الصحة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك في تخطيط قياس تجربة المستفيد وتكامل الأدوات.

وأفاد الأستاذ عبدالعزيز العليان مدير إدارة التمكين في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في تصريح صحافي أنه تم بحث فرص التواصل بين الأجهزة العامة لخلق تفاهم مشترك حول ممارسات إدارة تجربة المستفيد، مع العمل على تحفيز الأجهزة العامة من خلال تسليط الضوء على بعض التجارب المميزة في قياس تجربة المستفيد وبحث سبل التمكين.

من جهتها، ثمنت الجهات المشاركة والتي يقدر عددهاً نحو 34 جهة حكومية في اللقاء بمبادرة مركز «أداء» بعقد مثل هذه اللقاءات، مؤكدين على أن ذلك يُمثل عنصر يدفع بمزيدٍ من الإثراء الذي يسهم في تحسين الخدمات في الجهات الخدمية والسعي لرضا المستفيدين، إضافة إلى تعزيز تبادل المعرفة ونقل الخبرات والتعرف على عملية إعداد رحلات المستفيد، والأدوات التي يتم استخدامها لقياس تجربة المستفيد، ودورية القياس.

يشار إلى أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أطلق العام الماضي مبادرة رواد الأداء، وتم استعرض تجارب كلٍ من وزارة المالية في منهجية قياس مؤشرات الأداء وآلية متابعتها ومراجعتها، وتجربة وزارة العدل في استخدام آليات وتقنيات إدارة الأداء في تحليل بيانات المؤشرات، إضافة استعرض تجربة وزارة التجارة في مراجعة وتحسين الأداء، وتجربة هيئة السوق المالية في مراجعة الاستراتيجية.

