"تاسي" يغلق على تراجع طفيف.. وسهم "زين السعودية" يقفز 8.2% بدعم تداولات المزاد

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع طفيف بعد عدة جلسات من المكاسب، في حين عاد المؤشر العام ليغلق دون مستوى 8600 نقطة بعدما تجاوزها بالجلسة السابقة.

وتباينت أداء الأسهم القيادية وسط ارتفاعات لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث صعد كل من بنك ساب وجرير والعربي الوطني بنحو 2.2 و1.6 و1.9 في المائة على التوالي، في حين نجد تراجع على سافكو وموبايلين واس تي سي بنحو 2.1 و0.8 و0.75 في المائة.

كذلك تراجعت أسهم مصرف الراجحي وسابك بنحو 0.7 في المائة لكل منهما، بينما تراجعت أرامكو السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند مستوى 35.8 ريالا.

وحول القطاعات، فقد تصدر قطاع السلع طويلة الأجل المكاسب بعد صعوده 1.77 في المائة، تلاه قطاع السلع الرأسمالية 1.6 في المائة، في حين تصدر قطاع الرعاية الصحية التراجعات نحو 1 في المائة، تلاه قطاع التأمين بتراجع 0.9 في المائة.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8592 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 9 نقاط أو ما يعادل 0.1 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 12.2 مليار ريال، وسط تداول 543.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 480.9 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم شركة الكابلات بالحد الأعلى للجلسة الثانية على التوالي، تلاه زين السعودية 8.2 في المائة حيث أتت هذه المكاسب خلال فترة المزاد، تلاهم أنابيب وأميانتيت بمكاسب 8 و7.6 في المائة على التوالي، وذلك من بين 90 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 101 شركة، تصدرها أسهم شمس 3.2 في المائة، ثم الخليجية للتأمين 3.1 في المائة، بالإضافة إلى أسهم بوبا العربية بتراجعات بلغت 3 في المائة.