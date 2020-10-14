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أخبار الشركات- محلية

إنشاء موقع إلكتروني مشترك بين بنكي "الأهلي" و"سامبا" بخصوص صفقة الاندماج

الاقتصادية من الرياض

أعلن البنك الأهلي بأنه تم إنشاء موقع إلكتروني مشترك مع مجموعة سامبا المالية يتضمن معلومات عن صفقة الإندماج المقترحة بين البنكين.

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